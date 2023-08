Nomine Fratelli d' Italia | Fazzolari nuovo capo comunicazione al posto di Sechi | Arianna Meloni alla segreteria politica

Posto atteso, ma anche posto di possibile 'discordia' tra aspiranti ATA. Così, dopo lesi controlla e magari capita che qualcosa non quadra. Almeno apparentemente. Bisogna però ...ed i...... "Sorelle d'Italia", pur rimanendo "d'Italia" all'anagrafe politica il nome della ... segnalo la severità del Foglio nel riferire delleda parte della premier in un titolo che dice: "Tra ...Il cantiere did'Italia è in piena attività in vista della ripresa autunnale. Mentre Giorgia Meloni ... la macchina del partito si rafforza con l'ufficializzazione di alcune, mentre ...

Fratelli d’Italia, nomine di peso per Meloni: sorella alla segreteria politica, Milani chiede ... Il Sole 24 ORE

Con un decreto della presidente del Consiglio, che formalizza la nomina decisa dal ministro degli affari europei Raffaele Fitto, di concerto con il Fabio Fatuzzo nominato nuovo Commissario straordinar ..."Con queste nomine - conclude Pichetto - il governo vuole proseguire ... è stata nominata responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, rivestendo così un ruolo significativo nel ...