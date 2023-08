Nocera | domani i funerali della 32enne morta in Molise

(Di giovedì 24 agosto 2023) Una tragedia che ha segnato, inevitabilmente, una città intera. Si terranno, venerdì 25 agosto, alle ore 11 idi Elia Caroccia, ladomenica scorsa in una scarpata nei pressi del ponte tibetano di Roccamandolfi in. Il sindaco diInferiore, Paolo De Maio, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia tramite social. La cerimonia religiosa si terrà nella chiesa di San Matteo Apostolo aInferiore. Ad anticiparlo, ci ha pensato il quotidiano “La Città“. La salma di Elia Caroccia arriverà in città oggi, giovedì 24 agosto, alle 13. Poi sarà adagiata presso la chiesa Vecchia di Cicalesi per la veglia funebre. La giovane lascia la madre, Virginia Patrizio, il padre Enrico, il fratello Salvatore e il fidanzato Pasquale. Nel corso ...

Si svolgeranno, venerdì 25 agosto, alle ore 11 nella chiesa di San Matteo aInferiore i funerali di Elia Caroccia, la giovane di 32 anni che ha perso la vita precipitando in un dirupo a Roccamandolfi.

Domani, a Nocera, si terranno i funerali della 32enne precipitata in una scarpata in Molise domenica scorsa. La salma arriverà oggi in città Una tragedia che ha segnato, inevitabilmente, una città ...Nocera Inferiore, domani i funerali di Elia Caroccia. Parenti e amici si ritroveranno per l'ultimo saluto alla 32enne morta durante un'escursione ...