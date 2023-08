No! Questa foto non celebra le bombe atomiche in Giappone

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 agosto 2023) Circola da diversi anni unadove si vedono delle persone vestite in abiti da cerimonia che tagliano una torta a forma di fungo atomico. Secondo la narrazione errata con cui diversi utenti continuano a condividerla (per esempio qui), si tratterebbe di «potenti del mondo» cheno l’anniversario dellein, quelle sganciate a Hiroshima e Nagasaki rispettivamente il 6 e 9 agosto 1945, ponendo fine alla Seconda guerra mondiale. Vediamo invece qual è il reale contesto. Per chi ha fretta: Le condivisioni che contestualizzano in maniera errata l’immagine parlano di evento in cui sino lein. L’immagine è autentica, ma ritrae L’ammiraglio William Blandy che ...