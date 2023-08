No! Nemmeno questo è un raggio laser e non può aver generato gli incendi nelle Hawaii

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ormai sembra diventata una moda. Continuano a circolare condivisioni che parlano di presunti raggicollegati agli. Abbiamo trattato diversi casi precedenti qui, qui e qui. Stavolta analizziamo una clip diffusa da pagine complottiste su Instagram e Facebook. Per chi ha fretta: La narrazione complottista in oggetto colloca la clip nel contesto degli. Il filmato originale è stato pubblicato nel maggio scorso da un profilo dedicato all’ufologia ed è ambientato in Cile. Il presuntoè un effetto ottico dovuto dall’esplosione di un trasformatore, saltato a causa del forte vento. Analisi Nella clip ilappare nei primi ...

Non fu politicamente corretto,quella volta, ma glielo disse. Puntate uscite in precedenza: Un americano a Roma (30 giugno), La meglio gioventù (7 luglio), C'era una volta in America (14 ...Ormai sembra diventata una moda. Continuano a circolare condivisioni che parlano di presunti raggi laser collegati agli incendi nelle Hawaii . Abbiamo trattato diversi casi precedenti qui , qui e qui .Cifraparagonabile, ovviamente, a quelle percepite dai colleghi in Italia. Con grande ... Cosa che oltreconfine avviene, in Italia, tanto che anche nelle precedenti strutture sanitarie dove ...

No! Nemmeno questo è un raggio laser e non può aver generato gli ... Open

Gabri Veiga in Arabia Saudita a 21 anni è il trasferimento simbolo del progetto che si cela dietro il calciomercato aggressivo condotto dai club ...Tutti i vip che stanno con Giorgia Meloni e ne parlano volentieri: hanno trovato il coraggio che mancava, di cui parlava la Premier Bieco opportunismo Solo un riconoscimento per il lavoro svolto