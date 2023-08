Network di affiliazione Italia 2024

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nel 2023, il mondo dell’affiliate marketing è al suo Massimo storico. Superando tutte le altre forme di marketing online, ha aperto molte nuove possibilià per I nuovi affiliati di acquisire esperienza e guadagnare. L’affiliate marketing, noto anche income, è un accordo commerciale nel marketing tra un advertiser (azienda che intende vendere un suo servizio o prodotto) e un affiliato (persona che promuove il servizio o prodotto dell’advertiser). La piattaforma diè un intermediario tra l’affiliato e l’annuncio. La piattaforma disvolge un ruolo di arbitro terzo tra l’advertiser e l’affiliato (noto anche come publisher 2), fornendo un servizio quanto più imparziale possibile per la verifica e la rendicontazione delle attività svolte. L’obiettivo dell’affiliato è portare i ...