Nelle aree del sisma 2016 i borghi medievali famosi nel mondo rischiano la scomparsa | i restauratori | “Non riescono a essere tutelati” E lanciano l’allarme | “Manca personale nelle soprintendenze | così lavori a rilento”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Non solo ingegneri, geometri, architetti. Nel maxi-dei tecnici del, che dallavorano per tentare di far tornare alla “normalità” un territorio ferito dalle scosse che hanno distrutto l’entroterra di quattro regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, c’è una categoria che raramente viene citata. Si tratta dei. Il loro compito è arduo: conservare, ripristinare e poi riconsegnare alla comunità tutto il tessuto di opere e manufatti che, negli anni e nei secoli, hanno dato identità al territorio. Basti pensare alla quantità di chiese, affreschi, quadri, ma anchemedioevali che corrono lungo la dorsale appenninica e che rappresentano il cuore dell’Italia centrale, che rende il Paese riconoscibile in tutto il. “Fin da subito ci si è mossi per la ...

... tre unità cinofile del Cnsas (due con cani molecolari e una UCRS - Unità cinofila di ricerca in superficie) hanno esaminato leprioritarie, anche con il drone. Impegnatioperazioni anche ......8 miliardi di dollari richiesti dalla Nazioni Unite per garantire acqua pulita e servizi igienico - sanitari adeguatidi crisi più colpite, lasciando i Paesi più a rischio di scarsità d'...L'organizzazione no profit registra che già oggi in media 1pozzo su 5 scavato da Oxfampiù colpite dell'Africa è completamente asciutto, ma che allo stato è stato finanziato appena il 32% ...

Polizia Stradale : furti nelle aree di servizio, 4 arresti - Questura di ... Questure sul web

E' devastante l'impatto del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua in aree sempre più vaste e vulnerabili in Africa, Medio Oriente e Asia, al punto che gli attuali 2 miliardi di persone ne ...Attraverso la ricombinazione genetica sta facendo passi da gigante". Il nuovo vaccino, in ogni caso, "si attendeva da tempo perché può fare davvero la differenza nelle aree tropicali e sub tropicali ...