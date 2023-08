Nel torrente per salvare il cane | trovate morte le due amiche

Sono state trovate morte stamattina le due amiche entrare ieri nelle acque gelide di unin Alta Val Malenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa, in provincia di Sondrio, per ...vivevano...È stato ritrovato il corpo senza vita di una delle due donne disperseFellaria (Sondrio)quale si erano tuffate per cercare di salvare il cane che, finito in acqua, non era più riuscito a riemergere anche per via delle forti correnti. Sul posto i sub ...In tarda serata ai bordi delè stato trovato uno zaino da trekking. Poco prima della sospensione notturna delle ricerche che riprenderanno questa mattinabacino a valle dove i corpi ...

Sondrio, trovate morte le due donne che si erano tuffate nel torrente per salvare il cane Corriere Milano

Una delle due donne che da ieri in tarda mattinata risultavano disperse in alta Valmalenco, a Lanzada (Sondrio), dopo essere entrate nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellaria per cercare di ...I loro corpi sono stati trovati questa mattina dai soccorritori. Il torrente Fellaria si trova a pochi chilometri dalla Val Poschiavo, nel Canton Grigioni.