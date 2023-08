NBA L’Aquila Pronta a Stupire | l’Intervista al Nuovo Coach Federico D’Addio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'Aquila - "Basket Aquilano, la Nuova Sfida nella Serie B 'Interregionale' del Girone F" Una nuova avventura si profila all'orizzonte per ilBasket Aquilano, il club che ha raggiunto la promozione nella B 'Interregionale' dopo aver trionfato nello spareggio della Serie C Gold Abruzzo contro Isernia. L'emozionante vittoria ha spianato la strada per l'ingresso della squadra nella Serie B 'Interregionale', una sfida impegnativa che vedrà il club misurarsi con avversari di calibro. La scorsa stagione ha consegnato alBasket Aquilano una solida base di gioco, ed è proprio con questo gruppo ben rodato che la squadra si appresta ad affrontare la nuova stagione agonistica. Inoltre, il club si avvale dei servizi di unD'Addio, originario di Caserta. Il ...