Natalia Paragoni | bagno hot in vacanza mentre sorseggia la birra I fan | «Stai attenta | adesso sei una mamma»

in crisi con sua figlia Ginevra spiega il problema della piccola e chiede ...Solo un mese fa, l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta e la compagnahanno annunciato la nascita della loro primogenita, la piccola Ginevra . La coppia, nata negli studi del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha deciso che per il ...Andrea Zelletta esono genitori da poche settimane. Lo scorso 20 luglio , infatti, i due ex di Uomini e Donne hanno messo al mondo la loro prima figlia. Nei giorni a seguire, si sono mostrati sui ...

Natalia Paragoni, la foto tenera con la figlia Ginevra. I fan: «Semplicemente stupenda» ilmattino.it

Natalia Paragoni si sa godendo le vacanze dopo il parto della piccola Ginevra, la prima figlia avuta da Andrea Zelletta e ha deciso di fare un bagno nelle acque cristalline del Taranto, ...L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, diventata mamma da poco più di un mese, sta affrontando le prime difficoltà da genitore. Difficile individuare quali possono essere le fasi ...