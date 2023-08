NASCAR | ultima chiamata per i Playoffs nell’imprevedibile Daytona

(Di giovedì 24 agosto 2023) Appuntamento da non perdere questo fine settimana acon la finale della regular season dellaCup Series. Cresce l’attesa per scoprire chi vincerà il riconoscimento come il migliore della prima parte di stagione, ma soprattutto i sedici piloti che accederanno aie potranno contendersi il titolo dalla prossima settimana. Al momento abbiamo automaticamente presenti, grazie alla conquista di almeno una vittoria, William Byron #24, Martin Truex Jr. #19, Kyle Busch #8, Denny Hamlin #11, Joey Logano #22, Kyle Larson #5, Chris Buescher #17, Ross Chastain #1, Christopher Bell #20, Ryan Blaney #12, Tyler Reddick #45, Michael McDowell #34 e Ricky Stenhouse Jr #47. Nella lista sono presenti anche Brad Keselowski #6 e Kevin Harvick #4, matematicamente ammessi al ‘Round of 16’ dopo l’appuntamento di settimana scorsa a ...

Ancora un posto da assegnare a Daytona per i playoff della Cup Series con Wallace a difendersi da potenziali nuovi vincitori ...Le informazioni sul circuito e sulle piattaforme televisive che trasmetteranno in diretta il terzultimo evento del campionato ...