Napoli | super offerta per Koopmeiners | la risposta dell’Atalanta

(Di giovedì 24 agosto 2023) Si è complicato il calciomercato delcampione d'Italia. E' sfumato il passaggio di Gabri Veiga in azzurro e la decisione dello spagnolo di accettare l'offerte dall'Arabia Saudita ha scatenato motivi di grande discussione. La squadra di Rudi Garcia è stata protagonista di un buon esordio nella sfida del campionato di Serie A contro il Frosinone e la vittoria in rimonta ha permesso di conquistare i primi tre punti. E' evidente l'assenza di un centrocampista in grado di garantire qualità ed inserimenti. Nella giornata di oggi il presidente De Laurentiis ha presentato unaper Teun: 45 milioni di euro. Il club nerazzurro ha rifiutato e l'olandese è stato dichiarato incedibile a pochi giorni dal gong del calciomercato.