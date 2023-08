Napoli | sfuma Gabri Veiga | era fatta! Partenopei forti su 2 nuovi obiettivi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il mercato estivo della stagione calcistica 2023-2024 passerà alla storia come quello della forte influenza dell’Arabia Saudita. I riflettori multimilionari accesi sulla Saudi League hanno attirato campioni da tutto il mondo, da Benzema a Neymar, da Firmino a Kessiè, con offerte allettanti ai club e stipendi fuori da ogni logica. Spesso le big europee, ben più blasonate di quelle arabe, sono state costrette a farsi da parte. È il caso delche, da Campione d’Italia in carica, non è riuscito a piazzare l’ultimo colpo del suo calciomercato proprio a causa di un inserimento a gamba tesa dall’Arabia Saudita.all’Al-Alhi Sembra fatta per l’arrivo diall’ombra del Vesuvio. Ilaveva offerto 36 milioni al Celta Vigo e un contratto da 2.2 milioni al ...