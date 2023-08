Napoli | scippo drammatico | gli arabi soffiano Gabri Veiga a De Laurentiis | mostruosa prova di forza

(Di giovedì 24 agosto 2023) Clamoroso colpo di scena sul mercato: gliscippanoal. Sembrava tutto fatto tra Aurelio Dee il Celta Vigo per la giovane stella spagnola, 21 anni, centrocampista di grande qualità considerato uno dei talenti migliori di tutto il calcio europeo. Un affare da 35 milioni di euro, il fiore all'occhiello della campagna acquisti dei campioni d'Italia in carica. Nel weekend, una brusca frenata che sembrava dettata dalla volontà die del suo entourage di studiare al meglio i dettagli del contratto predisposto da AdL, sempre molto articolato e ricco di clausole, riguardanti anche i diritti d'immagine. Invece, sotto sotto, c'era dell'altro. Non era un problema di bonus alla firma e di commissioni (anche se il Celta nelle ...

Anche il Lens aveva preso in giro ildopo Danso In principio c'era stato lo sfottò del Lens per Danso il difensore centrale invano inseguito dal, adesso arriva quello di Al Qahtani dopo ...

Il calciomercato del Napoli prosegue in maniera lenta, lo scippo di Veiga dovrebbe dare una scossa al club azzurro, ma per il momento non sembra essere così. Le trattative di De Laurentiis sono troppo ...Shock in casa Napoli per un fulmine a ciel sereno dal calciomercato. Dopo che l’affare per Gabri Veiga aveva subito qualche intoppo, ma sembrava ugualmente in dirittura d’arrivo, giunge negli ultimi m ...