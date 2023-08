Napoli | perché è saltato l’affare Gabri Veiga

(Di giovedì 24 agosto 2023) Clamoroso dietrofront per. Negli ultimi giornisi è arenato per problemi burocratici tra l’entourage...

... al dodicesimo posto, seguiti da Inter (14ª), Milan (15°) e(17°) È un vero e proprio ...il valore complessivo dei club a gennaio 2023 supera del 30% il precedente record rilevato a ...... si veda il caso di Gabri Veiga , destinato al. Salah verso l'Al Ittihad . Salah più pagato ... ma davanti a un'offerta irrinunciabile la situazione potrebbe cambiare:100 milioni per un ...Ma secondo voiilha tagliato le linee E in giro si legge anche che la sua permanenza sarebbe volontà di Garcia. 'Ho provato a dialogare ma non mi viene data possibilità di farlo. De ...