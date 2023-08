Napoli-Kvaratskhelia | nodo per il rinnovo | le ultime

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sembrava tutto fatto per ildima le richieste del giocatore sarebbero cambiate per quanto riguarda l’ingaggio Sembrava tutto fatto per ildicol, ma le richieste del giocatore sarebbero cambiate per quanto riguarda l’ingaggio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarà un incontro con gli agenti del ragazzo e De Laurentiis: la richiesta è di un contratto da 5 milioni mentre l’offerta degli azzurri potrebbe arrivare a 3,5 coi bonus.

Un capolavoro irripetibile lasciato in eredità alda Cristiano Giuntoli: Khvicha, il miglior giocatore dell'ultimo campionato , un'alchimia unica con il pallone e con il calcio, ...Gli oltre 10 milioni dell'eventuale rinnovo di Osimhen potrebbe spingere l'entourage di Kvara a non accontentarsi, ci sono valutazioni in corso's Georgian forward Khvicha(C) outflanks Atalanta's Danish defender Joakim Maehle (Rear C) and Atalanta's Italian defender Rafael Toloi (R) during the Italian Serie A football ......al rialzo degli altri Frosinone 19/08/2023 - campionato di calcio serie A / Frosinone -/ ... Vediche vuole sei milioni di ingaggio .

Kvaratskhelia si prende il Napoli: prima il debutto con il Sassuolo e poi il rinnovo Corriere dello Sport

Dopo la maratona per il contratto di Osimhen, anche Khvicha torna a discutere col club del prolungamento. La richiesta: 5 milioni più un altro di bonus ...La prima pagina del Corriere dello Sport dedica al Napoli il taglio laterale, in cui approfondisce il rinnovo di Kvaaratskhelia.