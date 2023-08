Napoli | Alessandro Moggi | «individualisti | guardate il caso Spalletti»

(Di giovedì 24 agosto 2023)duro contro il: «nel, pensano di poter fare quello che vogliono», noto agente di vari calciatori, tra i quali anche Zanoli del, ha parlato a TMW, accusando i Campioni d’Italia di essere. Di seguito le sue parole. «Ilsi espone in maniera dura su tutto, abbiamo visto la questione della clausola dicon la FIGC, il loro posizionamento è totalmente individualista all’interno del sistema e pensano di poter fare come vogliono in tutto».

CosìMoggi, agente del terzino delZanoli, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Tuttomercatoweb. 'E' il vice di Di Lorenzo che gioca tutte le partite' '...Calciomercato- La società punta sui giovani e ne blinda due attualmente in rosa: Alessio Zerbin eZanoli . Come infatti riportano i colleghi di Tmw, entrambi hanno superato l'esame estivo di ...sta vivendo un momento molto complicato. È un giocatore ancora giovane e come tale deve ... ci sono sei squadre interessate a Zanoli e ilnon vuole darlo'. Una valutazione del club. ...

Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso 3 anni fa avvistato a Napoli ilmattino.it

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha riferito di una nuova offerta dello Sporting per il laterale destro Alessandro Zanoli."Alessandro sta vivendo un momento molto complicato. È un giocatore ancora giovane e come tale deve crescere giocando, provando a fare un percorso. Qualitativamente è anche un patrimonio del calcio it ...