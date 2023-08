Musk ha accusato Zuckerberg di «manipolare il pubblico quasi ovunque nel mondo»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un’opportunità troppo grande per non coglierla, ovviamente. Considerato quello che sembrerebbe emergere dall’inchiesta Fact Check Files di Facebook operata da Sky News Australia – dove il dibattito politico attorno al prossimo referendum sui diritti degli aborigeni da inserire nella Costituzione è molto acceso -, Elonha rilanciato immediatamente il lavoro giornalistico affermando che «Facebook sta manipolando ilpraticamentenel», sfruttando l’assist per chiarire – all’interno di un rapporto già fatto di parecchie controversie, si veda la questione della lotta nel Colosseo – l’opinione disu. Facebook is manipulating the public almost everywhere on Earth. That is why they won’t open source their algorithm. https://t.co/iO0PUO1joF — Elon ...