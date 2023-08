Musica elettronica e nuovi percorsi musicali | intervista al cantautore Sono

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 24 agosto 2023)è unconosciuto a livello internazionale: vanta un seguito di migliaia di followers sui social e una collaborazione con Barbarian Language, esponente della correntele CHILL BEATS. L’artista, il cui vero nome è Alessio Seu, nasce in Sardegna e vive in Inghilterra. Ecco di seguito la nostra. Cosa ti affascina maggiormente della? R- Dellami affascina l’infinita possibilità di produrreli. C’è sempre un nuovo suono oppure una determinata ritmica che è capace di portarti per delle stradere inesplorate Cosa vuoi comunicare con le tue canzoni? R- Credo che ogni artista voglia ...