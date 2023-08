"Vincere e vinceremo", uno deiper eccellenza riecheggia nell'insenatura di Cala d'Oliva, all'Asinara, l'isola che fu carcere di massima sicurezza e negli anni del maxi processo accolse i giudici Falcone e Borsellino.Un campo scuola per giovani sub o una scuola di addestramento per camerati in erba, ospitato all'Isola dell'Asinara, parco nazionale Gli allenamenti al grido di "Vincere e vinceremo", con allievi tra ...'Mi sto sentendo male per sta storia di Ceccon e tutti i boomer che pensano che sui libri di scuola ci fosse l'elenco dei. Ma poi penso che io non lo avrei mai saputo se non fosse ...

Motti fascisti all'Asinara, 'sono i ragazzi della scuola sub' Agenzia ANSA

Dichiarazione di Silvio Lai, deputato del Pd. "Vincere e vinceremo". Gridavano allora i fascisti che insanguinavano le nostre terre ...