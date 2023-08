Morti nel lago in città | il lato oscuro dell' estate di Como

(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI – Acqua dolce, ma solo in apparenza. Cinque bagnantineldiinnegli ultimi due anni, diciassette in venti mesi risucchiati nel Lario. L'ultimo è stato un ragazzo egiziano di 20 anni che è annegato il 13 agosto davanti al Tempio Voltiano che onora il nato più illustre, Alessandro Volta. Fino al boom turistico del dopo pandemia era molto inusuale vedere persone tuffarsi dalle rive cittadine nelche in questo tratto non è balneabile. “Il turismo di massa spiega l'aumento del numero di persone che hanno perso la vita – dice all'AGI Claudio Giacalone, il Comandante dei Vigili del Fuoco di-. Certo, molto dipende anche dalla conoscenza dei rischi delin genere e di questo in particolare”. Le vittime sono spesso stranieri, ...

AGI - Acqua dolce, ma solo in apparenza. Cinque bagnanti nel lago di Como in città negli ultimi due anni, diciassette in venti mesi risucchiati nel Lario. L'ultimo è stato un ragazzo egiziano di 20 anni che è annegato il 13 agosto davanti al Tempio ...

Il comandante dei Vigili Claudio Giacalone spiega all'AGI perché tuffarsi nel lago è pericoloso e, in particolare, in quello reso celebre da Manzoni ...