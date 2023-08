Morte Prigozhin | Zelensky se la ride | Non pensavo a questo quando ho chiesto agli alleati un aiuto con gli aerei - VIDEO

'Conoscevoda moltissimo tempo. Era un uomo di talento che ha commesso gravi errori'. Il presidente russo Vladimir Putin parla per la prima volta delladi Evgheny, il capo della Wagner deceduto ieri - con altre 9 persone - nello schianto del suo aereo in Russia.due mesi fa aveva guidato la marcia di 25mila mercenari verso ...Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo messaggio per ladi, Utkin e delle vittime nell'aereo precipitato ieri."Ladi, se verrà effettivamente confermata, non cambia molto la situazione. Quanto accaduto dimostra che il regime sta entrando in una nuova fase, ma di sicuro non migliora la nostra ...

Prigozhin morto, Zelensky: "Tutti sanno chi è stato". LIVE Sky Tg24

Dopo un silenzio di ventiquattro ore, anche Vladimir Putin commenta la morte di Yevgeny Prigozhin. "Da quanto ne so, era tornato dall'Africa proprio ieri e aveva incontrato qui alcune autorità" ha ...Con questa frase il politologo e presidente di Eurasia Group, Ian Bremmer, commentava sui suoi social il destino di Yevgney Prigozhin all'indomani della marcia su Mosca che ha assunto la forma di un ...