Morte Prigozhin | Ue | “Difficile verificare la notizia”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – L'Unione europea ritiene che sia ''da'' ladelladel leader e fondatore del gruppo Wagner Yevgenyin uno schianto aereo ieri in Russia. "Abbiamo visto il servizio sull'incidente aereo in cui sarebbe morto Yevgeny, il capo del gruppo Wagner, insieme a membri del suo entourage e membri dell'equipaggio", ha dichiarato il portavoce per gli Affari Esteri della Commissione Europea Peter Stano in una conferenza stampa. "Ma ancora una volta, come tante altre volte in Russia, è moltoper noie quindi non spetta a noi commentare", ha aggiunto Stano. Le "azioni negative" die del gruppo Wagner sono ampiamente conosciute, ha aggiunto Stano, ...