Morte Prigozhin | Riggi | “Ecco il messaggio che ha voluto mandare Putin”

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) Lorenzodi Geopolitica.info in esclusiva ai nostri microfoni: “Il viaggio dinon era ‘segreto’ quindi non credo sia stato tradito” Laha colto di sorpresa tutto il mondo. Stando alle informazioni note, l’aereo con a bordo il leader della Wagner è stato colpito dall’esercito russo mentre era in viaggio da San Pietroburgo a Mosca. La nostra redazione ha contattato Lorenzo, responsabile desk Russia del centro studi Geopolitica.info, per capire meglio cosa è successo ieri. Lorenzoin esclusiva ai nostri microfoni sulladi– Notizie.com – © AnsaLorenzo, come commenti ladi? “Sicuramente la risoluzione della crisi del 24 giugno ...