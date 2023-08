Morte Prigozhin | memoriale improvvisato davanti sede Wagner a San Pietroburgo

Poi però è arrivata la conferma della. L'aereo su cui si trovava effettivamente, scomparso dai radar alle 18.20 ora locale (le 17.20 in Italia), è precipitato nella regione di Tver, ..."Se la notizia delladisarà confermata, organizzeremo una seconda marcia della Giustizia su Mosca! Vi conviene che sia vivo", scrive a caldo un commentatore su uno dei canali Telegram usati dal gruppo ...Le reazioni da Washington Ladel capo del gruppo Wagner, Yevgeny, in un incidente aereo in Russia "non è una sorpresa per nessuno", ha detto un alto funzionario della Casa Bianca ...

Dopo la morte di Prigozhin che futuro avrà il gruppo Wagner Open

Potrebbe essere la fine delle operazioni in Africa o le stesse potrebbero passare sotto il controllo di Mosca: all'orizzonte del gruppo Wagner dopo la morte del suo leader e fondatore ...La compagnia dei mercenari ha promesso vendetta, ma in questi mesi è stata depotenziata, è rimasta senza capi, confinata in Bielorussia. Neppure gli affari africani sono più una garanzia di impunità ...