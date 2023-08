Morte Prigozhin | le condoglianze di Putin | “Uomo d’affari e di talento | ma ha commesso errori | aspettiamo indagini” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Vladimirha parlato per la prima volta delladi, avvenuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 23 agosto, col suo jet terra-aria della contraerea russa. Il presidente, in, ha ricordato tutte le vittime dell'incidente aereo, riservando un pensiero particolare per il suo e