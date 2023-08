Morte Prigozhin | intelligence Usa | ipotesi bomba su aereo

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'americana esclude che lo schianto sia stato provocato da un missile Unao meno probabilmente un missile ha provocato lo schianto dell’su cui viaggiava Evgheny, che il 23 agosto è deceduto – con altre 9 persone tra membri della Wagner e equipaggio – nella regione russa di Tver. Ladel capo dei mercenari della Wagner è ancora un punto interrogativo: la dinamica della vicenda è al centro di un’inchiesta avviata in Russia e, ovviamente, attira l’attenzione delleoccidentali, a cominciare da quella statunitense. Gli esperti Usa sono ancora nelle prime fase di valutazioni di quello che potrebbe essere successo al jet. L’ha indicazioni che un missile terra-aria lanciato da un sistema di difesa aerea russo ...

Prigozhin, "probabile bomba sul jet". Le condoglianze di Putin: "Uomo dal destino difficile" - Paesi Baltici: "Russia risponda per deportazione bambini"

In ogni caso, uno Zelensky visibilmente soddisfatto ha tenuto ieri a precisare che il suo paese non ha nulla a che fare con la morte di Prigozhin, le cui cause sono «evidenti a tutti». Infine, dato il ...Mentre tutto il mondo commentava la morte di Evgeny Prigozhin, ieri a Kiev si è commemorato il 32° anniversario dell’indipendenza. Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto appello alle donne ucraine ...