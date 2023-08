Morte Prigozhin | bomba su aereo e sospetti su ex pilota | le indagini

Nelle ultime ore è rimbalzata in tutto il mondo la notizia delladi Evgenij. L'ormai ex capo della Wagner era a bordo del jet precipitato tra Mosca e San Pietroburgo, insieme a lui, nello schianto hanno perso la vita: il suo vice Dmitry Utkin e ...Tutti si rendono conto di chi ha un ruolo" nelladi, ha aggiunto. Parole che seguono quelle del consigliere del ministro degli Esteri ucraino, Yuri Sak, che ha manifestato ...L'incidente aereo in cui, secondo il governo russo, ieri avrebbe perso la vita Evgenij, avvenuto nei cieli di Tver nella Russia occidentale, non avrebbe portato solo alladel fondatore del gruppo Wagner. A bordo i passeggeri sarebbero stati, secondo la comunicazione ...

Prigozhin, il "giallo" del secondo aereo atterrato a Mosca | Vivo il leader della Wagner TGCOM

L'affermazione del Presidente alla stampa. E il consigliere del ministro degli Esteri esulta: "Un terrorista in meno significa più instabilità in Russia e ci rende più forti" ...Gli inquirenti russi che indagano sull’incidente aereo in cui sarebbe morto Evgheny Prigozhin – deceduto con altre 9 persone – stanno seguendo la pista della bomba. L’esplosivo sarebbe stato sistemato ...