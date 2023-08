Morte di Prigozhin | si segue la pista della bomba nascosta nel carrello di atterraggio

Roma, 24 ago. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Kiev non ha nulla a che fare con ladel capo di Wagner Evgeny. Lagenzia di stampa Interfax - Ucraina ha citato Zelensky che oggi ha detto ai giornalisti: Non abbiamo niente a che fare con questo. Tutti si rendono conto ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Kiev "non ha nulla a che fare" con ladel capo di Wagner Evgeny. L'agenzia di stampa Interfax - Ucraina ha citato Zelensky che oggi ha detto ai giornalisti: "non abbiamo niente a che fare con questo. Tutti si rendono conto ..."Non abbiamo nulla a che fare con quanto accaduto (ladi, ndr), questo e' certo. Penso che tutti sappiano di chi si tratta". Cosi' Volodymyr Zelensky commenta ladel capo della Wagner, avvenuta ieri in un incidente aereo in Russia ...

Cosa sappiamo della morte di Yevgeny Prigozhin: Trovato il cellulare. L'annuncio su Telegram: «Identificato il corpo» Open

Puntata di Mappa Mundi dedicata all'incidente aereo che ha coinvolto il capo dei mercenari russi e alle sue possibili conseguenze.