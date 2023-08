Morte di Prigozhin | Parigi e Washington non credono all’incidente aereo | Ragionevoli dubbi

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ci sono “” sulle “condizioni” dell’incidentein cui e’ morto il leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgeny. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Olivier Ve’ran, in un’intervista. Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato ieri che “poche cose succedono in Russia senza che Putin vi abbia a che fare”, Ve’ran, interrogato dalla televisione pubblica France 2, ha aggiunto: “c’e’ in linea di principio una verita’ che puo’ essere stabilita”. “Non conosciamo ancora le condizioni in cui e’ avvenuto l’incidente. Possiamo avere”, ha detto il portavoce del governo, senza menzionare esplicitamente il marchio del Cremlino sull’incidente in cui sarebbero morti, il suo vice e altri otto ...

L'argomento è ladel capo della compagnia Wagner, Evgeny, di cui l'analista georgiana ricostruisce lae il perché si è arrivati all'abbattimento del suo aereo tra Mosca e San ...Il Presidente americano, Joe Biden, fa sapere di 'non essere sorpreso' dalle notizie recanti ladi Evgenij, il capo della brigata Wagner, che sarebbe deceduto nello schianto dell'...Secondo l'Isw, "Putin potrebbe aver concluso di aver sufficientemente separatoda Wagner e di poterlo uccidere senza trasformarlo in un martire per il restante personale di Wagner. Alcuni ...

Mosca conferma: Prigozhin è morto. Il gruppo Wagner: "Ucciso dai traditori"

Prigozhin non era Lin Biao, non ne aveva lo spessore ideologico né ha mai raggiunto lo stesso livello di potere politico. Però era stato anche lui un fedelissimo di Vladimir Putin ...Washington, 24 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha detto di non essere "sorpreso" dalla notizia che Yevgeny Prigozhin, il capo del ...