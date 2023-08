Morte di Prigozhin | in Bielorussia si smantella subito il campo della Wagner

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tutto in fretta: è in corso lomento ildel Grupponel villaggio di Tsel, nei pressi di Osipovichi, in. Lo riferiscono corrispondenti bielorussi di Radio Liberty ...

" Ora ovviamente - ha detto Peskov, citato dall'agenzia Tass - ci sono molte speculazioni su questo incidente aereo e sulla tragicadei passeggeri dell'aereo, incluso Yevgeny. ...Leggi anche Guerra Ucraina - Russia, controffensiva Kiev sfonda a sud Guerra Ucraina, Lukashenko ammette: "Russia ha invaso dalla Bielorussia", Wagner resta in Bielorussia: ha nuovo ...LONDRA " L'apparente assassinio di Evgenijpotrebbe scatenare "la guerra civile" in Russia: lo afferma Aleksej Navalny , in un messaggio dal carcere in cui sconta una condanna a vent'anni . Navalny accusa esplicitamente Vladimir ...

Cosa succederà dopo la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin Euronews Italiano

daRoberto WagnerVicinoLe circostanze poco chiare della presunta morte di Evgenij Prigozhin fanno sorgere voci. Forse il capo Wagner è ancora vivoMOSCA - ...Croci, fiori e cuscini ammassati come spazzatura in due cimiteri del gruppo paramilitare. In un video un uomo, forse un mercenario, grida: “Che state facendo, è blasfemo” ...