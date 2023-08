Monza | Galliani | «Il nostro obiettivo è Colombo del Milan»

Milinkovic - Savic ha lasciato il calcio che conta' 13:10 24 Agosto: "Non so se la Juve lascia partire Miretti"Adriano, parlando del mercato del, ha commentato anche la ...Mercato Milan: Adriano, amministratore delegato del, ha ufficializzato la volontà dei rossoneri di acquistare una nuova punta Le manovre avanzate per il Diavolo non sono ancora terminate. Il reparto offensivo ...Commenta per primo L'ad del, Adriano, ha fatto il punto sul mercato del club brianzolo in un'intervista concessa a MonzaNews. Tante le trattative ancora aperte fra operazioni in entrata e in uscita. UN ATTACCANTE -...

Calciomercato Monza, Galliani in esclusiva a Monza-News: 'Ecco le nostre idee per gli ultimi giorni di mercato' Monza-News

L'amministratore delegato del club brianzolo parla delle strategie sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva.L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa: sono usciti subito allo scoperto, ecco dove giocherà. L'intreccio con la big d'Italia ...