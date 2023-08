Monza | Galliani | “Colombo primo obiettivo Arriva soltanto se …”

Commenta per primo L'ad del, Adriano, ha fatto il punto sul mercato del club brianzolo in un'intervista concessa a MonzaNews. Tante le trattative ancora aperte fra operazioni in entrata e in uscita. UN ATTACCANTE -...Diversi i racconti di Adriano, ex Milan e attualmente al, nel corso della presentazione del suo libro "Le Memorie di Adriano G." su Berlusconi. Il noto dirignete ha svelato anche un aneddoto su Gattuso ai tempi ...Adriano, ad del, è intervenuto nel corso della presentazione del suo libro "Le Memorie di Adriano G." su Berlusconi e ha raccontato un aneddoto su Gattuso Adriano, ad del, è ...

Calciomercato Monza, Galliani in esclusiva a Monza-News: 'Ecco le nostre idee per gli ultimi giorni di mercato' Monza-News

Così Adriano Galliani, intervistato da Monza News, ha parlato del mercato del Monza. Poi sul centrocampo: "Ci piace molto Miretti, ma non è scontato che la Juve lo lasci partire. Se sarà così abbiamo ...L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa: sono usciti subito allo scoperto, ecco dove giocherà. L'intreccio con la big d'Italia ...