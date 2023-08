(Di giovedì 24 agosto 2023) I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura alternativa alla detenzione in carcere, emessa dal locale Ufficio di Sorveglianza, nei confronti di un 44enne,se, che stava scontando agli arresti– con braccialetto elettronico – una condanna per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’attività investigativa condotta (live.it)

Monreale, ai domiciliari pubblica video su TikTok e viene portato al Pagliarelli MonrealeLive

