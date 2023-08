Monica Bellucci sull’amore con Tim Burton | “È qualcuno con cui condividere un mondo da sogno”

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’attrice parla dei suoi sentimenti per il regista: "Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare". L'articolo proviene da DireDonna.

È un luogo comune, come quello di chi pensa che qui tutte le ragazze siano come Rita Ora o Dua Lipa (che sono kosovare), un po' come se tutte le italiane in Riviera fosserodi ...... Fantascienza) in onda alle 23.15 su 20 , un film di Lana e Lilly Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie - Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith,, Harold ...... il sequel del suo film cult che ritrova quasi tutto il cast da Michael Keaton a Winona Ryder , e infine ha trovato un nuovo amore, quello di

Se pensi che in Albania le donne siano come Rita Ora e Dua Lipa, scordatelo: in Italia sono come Monica Bellucci MOW

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Fratelli d’Italia è solido nella struttura, nella leadership e - purtroppo per tutto l’avariato mondo di sinistra - anche nei sondaggi. Gli attacchi nei confronti di Arian ...Stavolta il nostro viaggio in Albania, che abbiamo attraversato in lungo e in largo, si concentra sulla zona di Ksamil che è stata descritta come “il Pascià di Riccione ai tempi d’oro” e dove ci sareb ...