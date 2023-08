Mondiali tiro a volo 2023 | Jessica Rossi argento nel trap

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) –vince la medaglia d'nelaidisulla pedana di Baku, in Azerbaigian. L'azzurra conquista la quinta medaglia a livello iridato (la prima ottenuta dall'oro di Mosca 2017). L'oro olimpico di Londra 2012, che ha già garantito all'Italia un posto nazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, ha messo a referto il quarto punteggio nelle qualificazioni (119 +5), giunto al termine di uno shoot-off comprendente altre quattro atlete. Una volta staccato il pass per la finale a sei, poi, la fuoriclasse di Cento ha chiuso con lo score di 39/50, posizionandosi alle spalle soltanto della taipeiana Chun Lin Yi (oro con 40/50). Decisivi perquattro errori negli ultimi dieci ...

Mondiali tiro a volo 2023, Jessica Rossi medaglia d'argento nel trap Adnkronos

