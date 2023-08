Mondiali di Scherma Paralimpica | la lista dei convocati | c’è Bebe Vio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 agosto 2023) La Federazione Italianaha diramato oggi le convocazioni per i Campionati del Mondo Paralimpici Terni 2023. Sono 15 gli atleti azzurri prescelti per la kermesse iridata in programma dal 3 all’8 ottobre, evento che riaccenderà sull’Italia tutti i riflettori dellainternazionale dopo lo straordinario successo deiOlimpici di Milano. Anche i Campionati del Mondo Paralimpici saranno validi per la Qualifica ai Giochi di Parigi 2024. Oltre al prestigio per le medaglie iridate in palio, dunque, sulle pedane umbre saranno in gioco punti decisivi per i pass alle Paralimpiadi del prossimo anno. Il Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e i Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola hanno convocato 7 donne e 8 uomini, ma la ...