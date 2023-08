Mondiali di Ritmica | Milena Baldassari conquista la carta olimpica per l’Italia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Valencia – Seconda giornata deidi Ginnastica, in corso alla Fiera di Valencia, in Spagna. In programma gli altri due attrezzi individuali, clavette e nastro. Ed è in quest’ultimo che le Azzurre, inserite nel gruppo B, sono state chiamate a riaprire la seconda parte delle qualificazioni. CominciaBaldassarri, che sulle note di “l’Enfer” di Stromae, ottiene un 29.150 (D. 14.300 E. 7.250 A. 7.600), penalizzato da una perdita su un lancio. Dopo di lei è toccato a Sofia Raffaeli, che dopo i due argenti a cerchio e palla, è tornata sulla pedana iberica più carica che mai. Il 31.700 (D. 15.400 E. 8.050 A. 8.250), al ritmo travolgente di “That’s life” di Sinatra, le permette di centrare con il quarto posto una delle due finali di questa sera, quella della quale detiene ancora il titolo 2022. Davanti ci sono la tedesca ...

Seconda giornata deidi Ginnastica, in corso alla Fiera di Valencia, in Spagna. In programma gli altri due attrezzi individuali, clavette e nastro. Ed è in quest'ultimo che le azzurre, inserite nel gruppo ......il mondo della Ginnasticache potranno contare anche su Milena Baldassarri alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta della Nazionale Italiana è stata bravissima nella gara dei...Sofia Raffaeli , oggi scende di nuovo in pedana per cercare di conquistare ulteriore prestigioso, dopo i due meravigliosi argenti vinti ieri dalla fuoriclasse italiana : "Era il primo giorno e si ...

Mondiali 2023 - Sofia Raffaeli conquista due medaglie d'argento nel cerchio e nella palla Eurosport IT

L'azzurra Milena Baldassarri ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Valencia. L'atleta romagnola ha ottenuto il 15/o posto nella ...Ai Mondiali di ritmica arriva il biglietto per la sua seconda Olimpiade VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo Tokyo, Milena Baldassarri si assicura ...