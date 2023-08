Mondiali di Atletica | Stano è settimo nella 35 km di marcia | “Rammaricato | ma ho da il meglio”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 agosto 2023) Budapest – Doppia doppietta per la Spagna nelle gare diaidia Budapest. Anche sulla 35 chilometri si prendono il successo Alvaro Martin al maschile in 2h24:30 e Maria Perez tra le donne con 2h38:40, entrambi già vincitori20 km di sabato. In chiave azzurra finisce alposto Massimo, oro nell’edizione dell’anno scorso a Eugene. Il campione olimpico della 20 km stavolta riesce a chiudere in 2h25:59 con un ritardo di un minuto e mezzo dopo essersi staccato al 29° km dal gruppo di testa, a cinque giorni dal ritirogara di esordio sulla distanza meno lunga. Argento per l’ecuadoriano Brian Pintado (2h24:34), in lotta per il titolo fino a un paio di chilometri dal traguardo, e bronzo al giapponese Masatora Kawano (2h20:54). ...