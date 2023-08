Mondiali di Atletica | sesto posto di velocità e carattere | Folorunso vola nei 400 ostacoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Budapest – Con le unghie e con i muscoli Ayomidesi prende di rabbia e diilmondiale nei 400. L’Azzurra conquista un significativo piazzamento in finale con il tempo di 54.19. L’ultima parte di gara è in piena spinta e l’Azzurra sorpassa le giamaicane Russell (54.28) e Knight (55.20), nonostante un’incertezza tra la quinta e la sesta barriera. E’ show poi di Femke Bol che infiamma lo stadio. La star olandese firma il crono di 57.60, al primo titolo mondiale vinto per distacco, sulla statunitense Shamier Little (52.80) e sulla giamaicana Rushell Clayton (52.81). (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Incredibile, ma vero aidi Budapest. Due golf cart utilizzate dagli organizzatori per accompagnare gli atleti dal ... Leggi i commenti: tutte le notizie 24 agosto 2023disono in diretta su Sky Sport e in streaming su ...Un incredibile incidente tra due veicoli elettrici rischia di compromettere la partecipazione di alcuni atleti alla semifinale dei 200 metri maschili aidileggera di Budapest 2023. Due kart si sono scontrati all'esterno dello stadio, come documenta il video diffuso su Twitter. Una persona è caduta a terra. A bordo di uno dei veicoli ...

Mondiali atletica 2023, Stano settimo nella 35 km di marcia Adnkronos

Tutti i risultati di giovedì 24 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Sesta giornata di gare della rassegna iridata che promette ...Non arrivano medaglie per l'Italia nel giovedì dei Mondiali di atletica. Sesta posizione per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (54"19), dominati da Femke Bol col tempo di 51"70. Stesso piazzamento ...