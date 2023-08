Mondiali di Atletica | le gare del 24 agosto | Folorunso in finale nei 400 ostacoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Budapest – Proseguono idia Budapest. Oggi si svolgeranno altree a medaglia per l’Italia. Dopo i tre allori conquistati da Fabbri, Palmisano e Tamberi, gli altri Azzurri scenderanno in gara per salire sul podio. Il programma di oggi 247.00 – Marcia 35 km maschili – Agrusti, Giupponi, Orsoni, Stano; 7.00 – Marcia 35 km femminile – Colombi, Curiazzi, Vitiello; 19.00 – 5000 metri maschili – Batterie; 19.30 – Lungo maschile –; 19.45 – 200 metri femminili – Semifinali: Kaddari; 20.20 – 200 metri maschili – Semifinali; 20.26 – Martello femminile –: Fantini; 20.50 – 800 metri maschili – Semifinali: Barontini, Tecuceanu; 21.22 – 100femminili –; 21.35 – 400 metri maschili – ...

Mondiali di Atletica, il programma delle gare di oggi Sky Sport

1.8 milioni di spettatori per i Mondiali di Atletica e 1.6 per gli Europei femminili di pallavolo, 1.6 milioni per il film su Rai1 ...Tutto sulla mezzofondista britannica Keely Hodgkinson favorita a Budapest 2023 per la gara degli 800 m donne: ecco come si prepara tra allenamenti e dieta.