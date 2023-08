Mondiali di Atletica | Fantini lancia il cuore nel martello | è sesta

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 agosto 2023) Budapest – Saraè ancora tra le migliori dieci atlete al mondo. Fa una grande gara nel lancio dele si piazzain finale. Fa 73,85 l’Azzurra incrementando la misura di ieri che era stati di 73,28. Il racconto della gara (fidal.it) Al primo ingresso in pedana l’emiliana interrompe la rotazione, poi riprende da capo ea 71,94 per cominciare, mentre al turno successivo con il picco della serata diventa quinta, a 33 centimetri dalla terza posizione provvisoria. La gara dell’Azzurra prosegue con 69,42 e 71,79, quindi 71,82 e un nullo. Si allontana la zona-medaglie quando la statunitense DeAnna Price si porta a 75,41 per il bronzo, al quinto tentativo, mentre sono imprendibili l’oro della canadese Camryn Rogers (77,22) e l’argento di Janee Kassanovoid (Usa, 76,36). Due europee ai piedi del podio: ...