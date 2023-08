Mondiali di atletica 2023 | il cielo di Budapest è azzurro

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo 6 anni l’Europa torna ad ospitare idi, iniziati lo scorso 9 agosto e che andranno avanti sino al 27 agosto apresso il Centro Nazionale dileggera della capitale ungherese. Oltre 1000 partecipanti da tutto il mondo si affronteranno in 49 discipline (24 maschili, 24 femminili, 1 mista) tentando di guadagnarsi il titolo di campioni del mondo. Per l’Italia si sono qualificati ben 78 atleti (inclusi i campioni deidi Tokyo 2020: Marcell jacobs, Eseosa Desalu, Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Massimo Stano e Antonella Palmisano), i quali sono riusciti a conquistare ad oggi 1 medaglia di bronzo nel getto del peso, una d’argento nei 20 km e una d’oro nel salto in alto, portando l’Italia al quinto posto (pari merito con Australia e ...