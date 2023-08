Mondiali di atletica 2023 | il cielo di Budapest è azzurro

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo 6 anni l’Europa torna ad ospitare idi, iniziati lo scorso 9 agosto e che andranno avanti sino al 27 agosto apresso il Centro Nazionale dileggera della capitale ungherese. Oltre 1000 partecipanti da tutto il mondo si affronteranno in 49 discipline (24 maschili, 24 femminili, 1 mista) tentando di guadagnarsi il titolo di campioni del mondo. Per l’Italia si sono qualificati ben 78 atleti (inclusi i campioni deidi Tokyo 2020: Marcell jacobs, Eseosa Desalu, Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Massimo Stano e Antonella Palmisano), i quali sono riusciti a conquistare ad oggi 1 medaglia di bronzo nel getto del peso, una d’argento nei 20 km e una d’oro nel salto in alto, portando l’Italia al quinto posto (pari merito con Australia e ...

Ma la cinquantesima medaglia italiana dell'Italia aidi, che si riannoda all'ultimo oro in pista conquistato vent'anni fa da Giuseppe Gibilisco a Parigi 2003, si porta dietro un'...La diretta testuale live della maratona femminile deidileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Archiviate le gare di marcia, il programma su strada lascia spazio alle tradizionali gare di corsa sui ...Dalla maratona femminile alle finali delle staffette 4 100 maschile e femminile. Oggi 26 agosto aidileggera di Budapest 2023 va in scena la penultima giornata di gare che, in diretta tv e streaming su Rai e Sky, possono regalare emozioni azzurre. Riflettori puntati in ...

Lyles può comunque essere soddisfatto soprattutto della sua progressione: argento ai Giochi di Tokyo (ma solo nei 200), oro nei due Mondiali precedenti sulla stessa distanza, adesso è ufficialmente il ...Gli azzurri campioni olimpici in carica con Tortu tornato pié veloce, Patta che scopre il feeling in terza frazione, Rigali che impara il lancio e soprattutto Jacobs tornato «a Tokyo» ...