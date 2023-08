Mondiali basket 2023 | Pozzecco | “Dobbiamo sognare senza porci obiettivi”

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’Italia è pronta a fare il suo esordio a Manila contro l’Angola, nel match che apre il Mondiale diin Filippone, Indonesia e Giappone. “In questo torneo ci sono tante squadre competitive ma noi”. Alla vigilia dell’esordio il coach dell’Italia Gianmarcoparla delle ambizioni azzurre. “Non c’è una squadra imbattibile, nemmeno per gli USA è così scontato. Non è il dream team 1992. Ci sono – aggiunge– squadre che mi piacciono tantissimo: come Germania, Canada. Poi penso a Francia, Lituania, Slovenia, Spagna, Brasile, Australia. Ci sono 12-13 nazionali da medaglia”. SportFace.

Tanto entusiasmo e grande voglia di mettersi al lavoro, la curiosità del primo giorno, un solo assente, Andrejs Grazulis, impegnato con la nazionale lettone negli imminentiin Asia: la Dolomiti Energia Trentino con il primo allenamento di squadra alla 'Il T quotidiano Arena' di Trento ha dato il via ieri pomeriggio alla nuova stagione sportiva 2023 - 24 che la ...Il sito ufficiale della FIBA ha chiesto a giornalisti da oltre 50 paesi diversi di esprimere le loro preferenze su diversi temi chiave deiche stanno per cominciare (in diretta sui canali di Sky Sport dal 25 agosto al 10 settembre). Dalla squadra campione al premio di MVP passando per quelle a maggior rischio di deludere, ecco ...... il ciclismo con il Tour de France e Giro d'Italia , fino agli sport invernali con idi ... A ciò si aggiunge ilitaliano ed europeo, la grande boxe e gli sport da combattimento, la NFL e ...

L'Italbasket è a Manila, Filippine, dove domani, nella mattina italiana, inizierà il Mondiale 2023. "Abbiamo ricevuto una grande accoglienza in un Paese come le ...Jordi Fernandez ha definito il roster con cui il Canada giocherà ai Mondiali 2023. Tanti giocatori importanti, al netto delle assenze a partire da quella del campione NBA ...