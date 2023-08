Mondiali atletica Budapest 2023 | ritardo per le semifinali dei 200 | incidente tra i golf buggy VIDEO

(Di giovedì 24 agosto 2023) Slittano di qualche minuto ledei 200m aididi. Originariamente in programma alle 20:20, la gara è stata rinviata di circa 15 minuti a causa di untra iche trasportano gli atleti. Fortunatamente sembra che l’impatto non abbia procurato gravi danni agli atleti. Non si segnalano infortuni in vista di una gara che non vede azzurri al via dopo le eliminazioni di Filippo Tortu e Fausto Desalu nelle batterie. @LylesNoah Noah Lyles #pic.twitter.com/NnBFb0zNmg — Harry AusWien (@Harry AusWien) August 24,SportFace.

Una sfida di velocità ad Erling Haaland arriva direttamente da Budapest, sede deidi. Alica Schmidt, specialista dei 400 metri, dice sì ad una possibile sfida contro il fuoriclasse norvegese del Manchester City. 'Non lo so, forse sì - ha esordito su domanda di un ...L'atleta slovacca Hana Burzalova, al termine dei 35 km di marcia, al traguardo è stata accolta dal fidanzato in ginocchio con l'anelloSesta giornata di gare aidi Budapest. Attesa per le finali di Sara Fantini (martello) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli). In pista anche Barontini e Tecuceanu negli 800 e Kaddari nei 200. Le gare in diretta dalle 19 ...

Mondiali atletica 2023, Stano settimo nella 35 km di marcia Adnkronos

Incredibile fuoriprogramma per Noah Lyles e altri atleti che devono disputare le semifinali dei 200 metri. Mentre venivano portati verso l’impianto sportivo sono stati coinvolti in un incidente tra ...Budapest, 24 ago. - (Adnkronos) - Dalia Kaddari esce di scena in semifinale nei 200 metri ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. L'azzurra chiude al settimo posto in 22"75 la prima ...