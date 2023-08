Mondiali atletica Budapest 2023 | 35km marcia maschile e femminile oggi in tv | canale | orario e streaming

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tutto pronto per ledideidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27 agosto. Archiviate le gare sui 20 chilometri, si torna in strada con i miglioritori del mondo. Ci riprova il campione mondiale uscente della distanza Massimo Stano, reduce dalla delusione nella gara più breve, ma l’Italia può contare anche su anche con Andrea Agrusti, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni, Nicole Colombi, Federica Curiazzi e Sara Vitiello. Chi salirà sul podio e ai aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.00 di giovedì 24 agosto con la partenza di entrambe le gare a, in Ungheria. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ...

Karsten Warholm il migliore dei 400 ostacoli nella storia dei. Il norvegese che ha demolito il record alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto il terzo titolo iridato, superando i due di Edwin Moses, Kerron Clement e Felix Sanchez . Sul podio con lui Kyron ...Ancora grande spettacolo nella quinta giornata deidi. Niente medaglia per Elisa Molinarolo, nona nella finale di salto con l'asta femminile a 4.50. Azzurri comunque protagonisti: Sara Fantini in finale nel lancio del martello, ...Nono posto per Elisa Molinarolo nella finale del salto con l'asta femminile aidileggera in corso di svolgimento a Budapest. L'azzurra al primo colpo ottiene le misure di 4.30 e di 4.50, poi però, a differenza delle qualificazioni, nei tre tentativi a 4.65 fa ...

Dopo la delusione per l'uscita anticipata in batteria nei 200 metri di Filippo Tortu e Fausto Desalu, quella di Mattia Furlani nel salto in lungo e di Elena Bellò negli 800 femminili, la giornata ...