Modena | a nigeriano fermato per omicidio protezione speciale un mese prima del delitto

(Di giovedì 24 agosto 2023) Per il tribunale aveva 'dimostrati capacità inserimento' ma aveva precedenti di polizia per droga “Capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione”. E’ stata questa la motivazione del giudice che ha concesso laa Osayande Kingsley, uno dei due nigeriani fermati nei giorni scorsi per concorso nell’del connazionale Endurance Friday, accoltellato a morte il 20 agosto ain pieno centro storico. Kingsley, con precedenti di polizia per droga, a quanto apprende l’Adnkronos, era riuscito a ottenere lapoco più di undel, dopo che la sua richiesta era stata bocciata due volte in sede amministrativa. Arrivato in Italia nel 2017, ...

Dopo il terribile episodio costato la vita a un giovaneConfesercenti Area Città di, ha sottolineato l'efficacia del lavoro delle forze dell'ordine che, in poco più di 24 ore hanno ...- E' cominciata presso la medicina legale dil'autopsia sul corpo di Friday Endurance, il 30enneaccoltellato a morte domenica scorsa in viale Vittorio Emanuele a. Dovrà stabilire quale sia stato il colpo mortale ma ...... i due presunti assassini del ventenneucciso domenica sera con almeno due coltellate (in un primo momento si era parlato dui sette) in pieno centro storico a. Si tratta due uomini ...

Due giovani nigeriani fermati per l'omicidio di Modena AGI - Agenzia Italia

Per il tribunale aveva 'dimostrati capacità inserimento' ma aveva precedenti di polizia per droga “Capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione”. E’ stata questa ...E’ stato convalidato dal giudice del Tribunale di Modena Andrea Scarpa l’arresto per il 29enne Kingsley Osaiande e per il 27enne Ogbeide Adenomo, niferiani, arrestati lunedì sera e presunti autori del ...