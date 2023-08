Modena | 25enne si tuffa nei laghi Curiel e non riemerge Recuperato il corpo dopo ore

Il Fatto Mohammed Salah Ben Ayed si era tuffato all'ora di pranzo nei laghetti Curiel di Campogalliano nel modenese, davanti agli amici, ma non era più riemerso. Subito sono stati allertati i ...Il ragazzo,tunisino, questa mattina in compagnia di alcuni amici aveva deciso di fare un bagno nei laghetti Curiel di Campogalliano, ma dopo un tuffo non è più riemerso. A dare l'allarme erano stati ...L'ultima vittima oggi, giovedì, ai laghetti Curiel di Campogalliano, dove un pasticceredi ...del terzo caso recente di una persona che scompare in un lago o in un fiume in provincia di. ...

Modena, va a fare il bagno con gli amici e scompare nel laghetto ... il Resto del Carlino

Mohammed Salah Ben Ayed si era tuffato all'ora di pranzo nei laghetti Curiel di Campogalliano nel modenese, davanti agli amici, ma non era più riemerso. Subito sono stati allertati i soccorsi. Il ...MODENA – Un 25enne di origine tunisina risulta disperso dopo che, insieme ad alcuni amici, si è tuffato ai laghetti Curiel di Campogalliano, nel Modenese, senza più riemergere. Il ragazzo era sul ...