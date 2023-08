Minturno Musica Estate 2023 | la 17ma edizione il 31 agosto

(Di giovedì 24 agosto 2023)– Giovedì 31alle ore 21.00 in Piazza Portanova atorna ladelinserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di. L’evento è patrocinato dall’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), dal Comune di, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco die da RTG Telegolfo. Radio Italia anni 60 sarà la Radio Partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte. Gold TV – Lazio TV seguirà l’evento con le telecamere del “Festival Italia in” in compagnia di Paola Delli Colli. La ...

Ora Mammaro sta preparando la 17/a edizione delEstate 2023, in programma il 31 agosto, del quale è direttore artistico ("è il paese della mia infanzia, nel 2005 i miei amici di ......, moda, costume, corpo, vita pulsante. Se per Ligabue questa città è 'come il blues: dentro ... non sei tu a trovare loro, sono loro a trovare voi- Scauri tra storia e natura, l'enorme ...... Ibiza, non me ne vogliano, non ha il Peperoncino Festival- Scauri tra storia e natura, l'... le arti figurative, la, il teatro e anche il cinema, oltre che nella toponomastica e nell'...

MUSICA, A MINTURNO (LT) I 50 ANNI DI 'ANIMA MIA' 9 colonne

Giovedì 31 agosto alle ore 21.00 in Piazza Portanova a Minturno torna la 17ma edizione del Minturno Musica Estate 2023 inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Graz ...Sapevo che Toto stava male seriamente, era stato operato più volte negli anni. Per me lui è stato un caro amico e uno dei più grandi artisti italiani ma non compreso da un certo tipo di stampa". (ANSA ...