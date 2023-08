Milano | rapina in pieno centro | arrestati due egiziani irregolari in concorso con una cittadina Italiana con precedenti

Se ac'è il fenomeno delle gang giovanili di tipo etnico, legate soprattutto agli immigrati ... non legati a un atto criminale perché c'era la volontà di fare unao uno scippo, erano ...Cinque uomini - due cileni di 26 anni, due connazionali di 23 e 42 e un argentino di 20, tutti senza precedenti - sono finiti in manette lunedì sera con l'accusa diaggravata in concorso dopo ...DELL'OROLOGIO A) La ricostruzione dei fatti I banditi li hanno minacciati con armi e coltelli per farsi indicare il luogo dove erano custoditi soldi e gioielli. Dopo aver messo la ...

Milano, rapina in viale Gorizia: 27enne minacciato con coltello e bottiglia e rapinato da due donne e un uomo IL GIORNO

I due maschi con un coltello e una bottiglia di vetro rotta. Lei, la donna del branco, con la voce e le minacce. Tre ragazzi - un 20enne egiziano, un 17enne suo connazionale e una 21enne italiana - ...I tre, una 22enne italiana e due stranieri di 18 e 20 anni, irregolari, sono stati arrestati. Hanno avvicinato la vittima e strappato la catenina d’oro dal collo ...